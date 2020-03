Jimmy Butler sur Bam Adebayo : « C’est ce que les All-Stars font. C’est ce qu’un futur joueur max fait »

A Washington, le Heat de Miami s’est déplacé sans Jae Crowder, Tyler Herro et Meyers Leonard, puis a perdu durant le match Jimmy Butler, touché au pied. En fin de rencontre Goran Dragic était lui sur le banc, gêné par les fautes. Résultat, à moins de 10 minutes de la fin les Floridiens étaient menés de 8 points. Moment choisi par Bam Adebayo pour prendre les choses en main et guider les siens vers une première victoire lors des 5 dernières sorties à l’extérieur.

« A la fin du match, avec les absences de Goran et Jimmy, il était notre meneur de jeu. Il a aidé son coach à faire en sorte que tout le monde soit organisé, et nous avons essayé de tout simplifier et de lui envoyer le ballon. » Erik Spoelstra

L’intérieur All-Star a compilé 11 points à 2/3, 7 rebonds et 5 passes dans le seul dernier quart

« C’est ce que les All-Stars font. C’est ce qu’un futur joueur max fait. » Jimmy Butler « Il nous a portés à la victoire. » Duncan Robinson

Il termine le match avec 27 points, 14 rebonds et 6 passes et a fait le boulot pour plier le match sur la ligne des lancers en plus de deux passes décisives pour des 3-pts de Duncan Robinson et Kendrick Nunn.