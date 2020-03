Les Spurs tomberont les armes à la main

Déjà mal embarqués dans la course aux playoffs, les San Antonio Spurs ont sans doute dit au revoir à la postseason et devraient la manquer pour la première fois depuis plus de deux décennies. Cette nuit ils se sont inclinés à Cleveland en prolongation, dans une rencontre où ils ont compté 17 points de retard. Un joli retour mais insuffisant.

« C’est épuisant. Nous nous accrochons. Nous ne baissons pas la tête. Si vous enlevez les absences du premier quart, nous aurions eu une meilleure chance. » DeMar DeRozan « Nous n’avons pas bien démarré, comme nous le faisons trop souvent. C’était une nouvelle fois un excellent effort. Je suis vraiment fier de la façon dont ils se sont accrochés à l’extérieur, sont revenus dans le match et ont eu une chance de l’emporter. » Popovich

Gregg Popovich semble s’être fait une raison, mais a souligné l’état d’esprit de ses joueurs.

« Beaucoup auraient lâché parce que les attentes étaient élevées cette année après avoir connu une vraiment bonne année l’an passé. Jusque là nous n’avons pas été à ce niveau. Donc c’est frustrant, mais ils n’ont pas laissé ça affecter leurs efforts et leur volonté de gagner. » Gregg Popovich

Le gros souci pour les Texans c’est les absences à l’intérieur puisqu’ils sont sans LaMarcus Aldridge et Jakob Poeltl depuis quelques rencontres. Ils ont logiquement été dominés à l’intérieur avec 28 points et 17 rebonds d’Andre Drummond, 14 points et 18 rebonds de Kevin Love et 19 points et 10 rebonds de Larry Nance Jr.

« Ils avaient trois bigs en gros et nous n’en avions pas un seul. Il nous manque L.A et Jakob. Nous devons juste nous battre. » Derrick White « Avec tous les gars absents, nous essayons d’apprendre tout sur le tas. C’est dur, point. Moins il y a de joueurs, plus dur c’est, peu importe qui vous êtes dans la ligue. C’est difficile pour nous lors des dernières semaines. » DeMar DeRozan

Avec 26 victoires et 36 défaites, ils sont désormais 12èmes à l’Ouest et à 5 matchs des Grizzlies. Mathématiquement ce n’est pas terminé, mais avec seulement 20 matchs à jouer, cela semble compromis. Une chose est certaine, ils feront tout pour tenter l’impossible.

« Tout ce que nous pouvons faire c’est nous battre chaque soir et essayer d’aligner quelques victoires. » White

