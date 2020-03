Le maillot de LeBron James au All-Star Game 2020 vendu aux enchères pour un montant record !

Le maillot porté par LeBron James à Chicago le 16 février dernier à l’occasion du All-Star Game est parti aux enchères pour la modique somme de… 630 000$ ! Il s’agit – largement – d’un nouveau record pour un jersey « moderne ».

Le Laker avait terminé le match avec 23 points, 5 rebonds, 6 passes et 2 contres en 19 minutes et son équipe l’avait emporté 157-155 sur celle de Giannis Antetokounmpo au terme d’un 4ème quart-temps très disputé.

L’argent de la vente des 25 maillots du All-Star Game sera reversé à la Mamba & Mambacita Sports Foundation et au Mamba on Three Fund. Et si vous voulez acquérir le short porté par LeBron lors de la 1ère mi-temps, c’est par ici.

LeBron’s 2020 All-Star Game jersey sold last night on @NBAAUCTIONS for $630,000, shattering the record paid for a modern NBA jersey. The previous high for a LeBron Jersey? $192,000 for his high school jersey he wore on the SI cover. pic.twitter.com/dHTKrcjc3i

— Darren Rovell (@darrenrovell) March 6, 2020