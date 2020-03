Les Suns font exploser la défense des Bucks ! Première en un an pour Milwaukee

Privés de Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont sombré à Phoenix, battus 140-131 dans une rencontre où ils ont été menés de bout en bout, la seconde fois de la saison après celle face aux Lakers vendredi. C’est aussi la première fois qu’ils perdent deux matchs de rang depuis les 2 et 4 mars 2019.

Les Suns ont été portés par un super Devin Booker, auteur de 20 de ses 36 points en premier quart (13/17 dont 4/6 à 3-pts, 5 rebonds et 8 passes), épaulé parfaitement par le trio Ricky Rubio (25 points à 8/15, dont 3/7 à 3-pts, 13 rebonds et 13 passes), Aron Baynes (24 points à 8/16 dont 4/11 à 3-pts, 7 rebonds) et Deandre Ayton (21 points ç 7/13 et 10 rebonds). L’équipe shoote à un magnifique 55.3% dont 19/43 de loin. Les Bucks ont tenté de tenir le rythme, mais leur 13/33 à 3-pts n’a pas suffi, ni les 39 points à 13/26 dont 3/10 à 3-pts de Khris Middleton et les 28 points à 12/19 d’Eric Bledsoe.

Dans le sillage d’un Booker en feu, auteur de 20 points à 7/8 dont 4/4 à 3-pts, les Suns ont démarré par un 9-0, qui est devenu un 26-10. Les Bucks ont pris l’eau de toutes parts et encaissé pas moins de 47 points en premier quart pour se retrouver derrière au score de 19 unités. L’avance des locaux a culminé à 24 points en second quart, Milwaukee étant incapable de les ralentir. Cependant ils se sont accrochés et y ont cru jusqu’au bout, notamment en revenant à 11 unités en fin de 3ème. Ils n’ont pas réussi de run pour emballer la rencontre même s’ils sont revenus à 6 unités en toute fin de match. Mais Phoenix n’a pas tremblé sur la ligne des lancers.