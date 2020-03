Le Magic ridiculise les Rockets et les plonge en plein doute

Ca ne va plus pour les Rockets, qui s’inclinent pour la 4ème fois de suite, humiliés cette fois devant leur public par le Magic, qui l’emporte 126-106. Avec 29 victoires e 35 défaites, le Magic fait un grand pas vers les playoffs alors que les texans, à 39-24, perdent du terrain et se retrouvent 6ème à l’Ouest, dépassés par le Thunder.

Privés d’Evan Fournier, Orlando s’est appuyé sur une belle adresse extérieure avec un 13/29 contre 9/32 aux Rockets. DJ Augustin est le meilleur marqueur de la rencontre avec 24 points à 7/10 dont 4/6 à 3-pts alors qu’Aaron Gordon ajoute 19 points à 7/17, 10 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 2 contres et Markelle Fultz 18 points à 8/12 dont 2/3 à 3-pts et 5 passes. Nikola Vucevic, Terrence Ross et Michael Carter-Williams participent aussi à la fête avec 16 points à 5/10 dont 4/7 de loin. Houston shoote à 44.3% avec 23 points à 6/19 de James Harden et 24 points à 9/19 de Russell Westbrook, mais aussi 8 ballons perdus. Le supporting cast n’était pas non plus dans un grand jour avec un 2/11 de loin pour les 3 autres titulaires.

Comme la veille face aux Hornets, les Rockets ont eu du mal en début de rencontre, même si lors des premières minutes les deux équipes se sont répondu. Orlando a mis le premier run, un 18-8 grâce à Ross et Augustin pour prendre l’avantage 34-24 après 12 minutes. Maladroits de loin, au contraire du Magic, les Rockets n’ont pas réussi à recoller en second quart, bien au contraire. Avec le quatuor Vucevic, Gordon et les deux remplaçants MCW et Augustin, Orlando a planté 37 points dans le second acte pour se retrouver aux commandes 71-46 après 24 minutes. Orlando a scoré les 5 premiers points de la seconde mi-temps pour prendre 30 points d’avance. Le 11-2 Texan leur a redonné un petit espoir, mais Markelle Futlz a planté deux tirs à 3-pts coup sur coup pour reprendre le large 84-57. Avec 29 points d’avance en dernier quart et 31 à 8 minutes du terme les Floridiens ont tranquillement déroulé.