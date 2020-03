Luka Doncic : « Ils s’en foutaient, pourtant c’était clair, tout le monde l’a vu »

Habituellement, Luka Doncic donne son interview post-game après sa douche dans le vestiaire des Mavs. Dimanche après la défaite des siens 112-109 face aux Pacers, il a attendu les journaliste en tenue, désireux de faire passer un message.

« Quand je reçois un coup au visage, ça devrait être une faute. Ils devraient revoir l’action. Il me semble que lorsque tu reçois un coup au visage, la règle dit que cela doit être revu pour déterminer si c’est une flagrante ou non, non ? J’ai pris un coup au visage trois fois, et ça n’a pas été sifflé deux fois. » Luka Doncic