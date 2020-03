Le départ d’Atkinson lié à KD et Kyrie ? DeAndre Jordan : « Des conneries »

Samedi, les Nets ont annoncé leur « divorce » avec consentement mutuel avec Kenny Atkinson. Depuis les médias parlent d’un possible lien entre les présences de « certains nouveaux joueurs » (Kyrie Irving et Kevin Durant) dans l’effectif et ce choix. Une théorie qui ne plaît pas beaucoup à DeAndre Jordan, lui aussi arrivé l’été dernier.

« Ce qui se dit dans les médias c’est des conneries. Oui, je suis proche de Kyrie, mais Wilson (Chandler) est un nouveau joueur aussi, Garrett Temple est un nouveau joueur aussi. Nous sommes tous de nouveaux joueurs, donc si vous voulez parler de nouveaux joueurs, mettez ça sur le compte des 8 nouveaux joueurs. » DeAndre Jordan

DeAndre n’a pas trop apprécié lorsque bibi lui a demandé si Kenny Atkinson est bien parti à cause de tensions avec certains nouveaux joueurs… https://t.co/AbLR7wdYhN — Antoine Bancharel (@TweetsAntoine) March 9, 2020

Le pivot s’est dit « choqué » d’apprendre le départ de son coach, qui avait selon lui « fait du super boulot » avec l’équipe.

« Les gars ici l’appréciaient, donc je suis sûr que c’est difficile pour eux. Au final c’est un business, des coachs se font virer, des joueurs se font couper, transférer… » DeAndre Jordan

Depuis Jacque Vaughn a pris la suite par intérim du coaching, et a déjà fait un changement en titularisant Jordan – seulement 4 matchs dans le 5 cette saison avant le départ d’Atkinson – devant Jarrett Allen.

