Rien ne va plus à Houston; Mike D’Antoni : « ‘Si vous traversez l’enfer, continuez d’avancer »

Menés de 25 points à la pause puis de 32 unités en seconde mi-temps à la maison par Orlando, les Rockets se sont inclinés 126-106 dimanche. Leur 4ème défaite d’affilée. Et 3ème contre une équipe sous les 50% de victoires.

« Tu ne peux pas jouer soft puis être maladroit et mal jouer. On fait ces trois choses à l’heure actuelle. On n’est pas suffisamment agressifs des deux côtés du terrain et on le paie. » Mike D’Antoni

Rien ne va plus depuis le succès obtenu 111-110 à Boston le 1er mars, l’équipe est désormais 6ème à l’Ouest (39-24), non loin des Mavericks (39-26).

« Qu’a dit Winston Churchill déjà ? ‘Si vous traversez l’enfer, continuez d’avancer’. Actuellement, c’est ce qu’on doit faire. C’est tellement mauvais qu’on a besoin d’une petite étincelle. Qui arrivera mardi j’espère. Je pensais que ce serait aujourd’hui. » Mike D’Antoni

James Harden a beaucoup dégainé (6/19) à 3-points (3/10) sans réussite, Russell Westbrook a perdu des ballons (8 sur les 18 de l’équipe), les shooteurs autour d’eux n’étaient pas en réussite (9/32 à 3-points au total pour l’équipe, soit 28.1%), le banc a dû faire sans Ben McLemore (malade) et Eric Gordon (genou) et n’a marqué que 6 points. Et la défense… Un soir seulement après s’être fait allumer par la 28ème attaque NBA (Hornets), c’était autour de la 24ème de se faire plaisir avec 126 points.

« On s’est un peu trop reposés sur notre attaque. » Jeff Green, 18 points à 8/8 « Pour moi c’est une question d’état d’esprit, de dureté, de ne pas hésiter. C’est une combinaison de choses qui a démarré par un manque d’effort à New York. Ensuite on a rencontré une bonne équipe, et maintenant on remet tout en question. Je sais que c’est difficile pour les fans, mais on va réussir à traverser ça, et on sera bons une fois que ce sera fait. » Mike D’Antoni « Il faut continuer à se battre, continuer à pousser. C’est tout ce qu’on peut faire, garder la tête haute. On n’est pas vraiment inquiets, c’est juste frustrant. » James Harden

via Houston Chronicle