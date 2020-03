Traité d’idiot par un fan pour n’avoir pas fait entrer Buddy Hield, Luke Walton explique son choix

Cette phrase captée par les micros du diffuseur du match Kings – Raptors sur NBC Sports et prononcée par un spectateur au Golden 1 Center a fait parler après le match perdu par Sacramento 118-113 face aux champions en titre dimanche soir. Luke Walton n’a pas fait jouer Buddy Hield du 4ème quart-temps – pas même sur les 13.7 dernières secondes et alors que son équipe était menée de 3 points avec la possession – et il a dû s’en expliquer en conférence de presse.

« On scorait, on scorait vraiment sur chaque action, on a mis 39 points dans le 3ème quart-temps. Buddy faisait un bon match et nous allions le faire revenir puis Bogi ( Bogdan Bogdanovic ) a commencé à prendre feu et le groupe qui était sur le terrain était vraiment sur un bon rythme. Donc on les a gardés. Fox a rentré des lancers, des 3-points, Bogi aussi. Bjeli ( Nemanja Bjelica ) a déjà rentré des game winners pour nous. Donc nous croyons en tous nos gars et je l’ai déjà dit, quand un groupe et chaud, on va garder ce groupe. » Luke Walton

“Luke you’re an idiot. You have the three-point champion. Play him. Where is Buddy?”

This Kings fan was livid after Luke Walton left Buddy Hield on the bench late in the game. pic.twitter.com/zt8PaxFU1x

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 9, 2020