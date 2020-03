Ultra clutch, Victor Oladipo fait tomber les Mavs d’un grand Luka Doncic

Seconde victoire de suite pour les Pacers, qui s’imposent à Dallas 112-109 grâce à Victor Oladipo, auteur des 6 derniers matchs du match. Au final c’est plutôt logique puisque les Pacers avaient mené la grande majorité de la rencontre avant de se retrouver derrière 109-104 avec 3’14 à jouer, mais Dallas n’a plus mis le moindre point.

Oladipo a donné l’avantage pour de bon à Indiana sur un pull-up avec 38.3 secondes à jouer puis a ajouté deux lancers francs avant que Luka Doncic n’échoue sur la dernière possession derrière l’arc à deux reprises.

Dallas avait pris l’avantage pour la première fois du match à 9’33 de la fin sur un shoot derrière l’arc de Justin Jackson alors que Doncic (36 points à 13/26 dont 4/13 à 3-pts, 10 rebonds et 8 passes) et Tim Hardaway Jr. (30 points à 11/21 dont 6/11 de loin) faisait un chantier. Kristaps Porzingis, chaud dernièrement, compile seulement 9 points à 3/17 et 8 rebonds.

Indiana a fait parler son collectif avec 6 joueurs à au moins 12 points dont 20/17/6 pour Domantas Sabonis, 16 points, 12 rebonds pour Myles Turner et 16 points et 7 passes pour Oladipo. L’équipe shoote à 52.3% et ne perd que 10 ballons.C’est a 8ème victoire en 10 matchs pour les Pacers.