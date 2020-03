Dennis Schröder valide le gros comeback d’OKC à Boston; Kemba Walker peut s’en vouloir

Nouvelle défaite à la maison pour les Celtics et encore une fois sur le fil et dans une rencontre où ils avaient 18 points d’avance. Cette fois ils s’inclinent face au Thunder sur une interception de Dennis Schröder sur Kemba Walker et un layup de l’Allemand pour passer en tête à 8.5 secondes du buzzer et derrière Jayson Tatum a raté le shoot de la gagne.

L’Allemand a été excellent avec 27 points à 10/21 dont 3/8 de loin et 6 passes alors que Chris Paul compile 28 points à 9/19, 6 rebonds et 7 passes et Danilo Gallinari 18 points à 6/17 et 6 rebonds. OKC shoote à 44.3% dont un bon 10/25 derrière l’arc. En face Boston n’a pas été en réussite, notamment ses leader puisqu’aucun titulaire, hormis Daniel Theis n’atteint les 50% aux tirs. Gordon Hayward signe 24 points à 9/19 dont 4/7 de loin, Jayson Tatum 19 points à 8/22, Marcus Smart 19 points à 7/7 dont 2/7 à 3-pts et Kemba Walker 14 points à 4/14 dont 2/9 à 3-pts. Le banc d’OKC gagne la bataille 41-17.

Ce match Boston semblait pourtant le tenir. Après un premier quart difficile, lors duquel OKC a mené 28-20 sur un 10-0 final, les Celtics ont bien réagi avec deux gros runs. Un premier 24-8 puis un 15-6 pour prendre 19 points d’avance. Mais en 5 minutes à cheval sur la fin de la première et le début de la seconde mi-temps, les verts n’ont inscrit qu’un panier. Avec un 7-0 en fin de première mi-temps, qui est devenu un 43-23, OKC est revenu et un nouveau match a démarré. Boston a entamé le dernier acte devant d’un point 84-83 et les deux équipes ne se sont pas lâchées d’une semelle, se répondant coup pour coup jusqu’au money time. Sur un layup Tatum a propulsé Boston en tête, mais CP3 a marqué les 4 points suivants alors que Boston multipliait les échecs, 103-100 à 71 secondes du terme. Mais Boston est revenu en un clin d’oeil avec un dunk de Theis et un jump shot de Tatum, 104-103 avec 41 secondes au chronomètre. Steven Adams a alors raté deux lancers, mais Chris Paul a pris le rebond offensif et manqué son layup. Sur la remise en jeu, sous pression, Walker a perdu le ballon et Schröder est allé crucifier les Celtics avant l’échec de Tatum.