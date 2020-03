Clutchs, les Raptors calment le Jazz mais perdent le joueur de la semaine

4ème victoire de suite pour les champions, qui l’emportent dans l’Utah pour mettre fin à la série de 5 succès des hommes de Quin Snyder. Ils confortent leur seconde place à l’Est avec 46 victoires et 18 défaites alors que le Jazz manque une occasion de revenir sur les Clippers avec 41 succès et 23 défaites.

Toronto s’est appuyé sur un super trio Pascal Siakam (27 points à 9/18, dont 2-5 à 3-pts, 11 rebonds et 8 passes), Serge Ibaka (27 points à 9/17 dont 5/7 à 3-pts, 13 rebonds et 2 passes) et Kyle Lowry (21 points à 7/18 dont 4/12 à 3-pts, 5 rebonds, 7 passes et 3 interceptions). Toronto ne shoote qu’à 43.4% dont un 13/36 à 3-pts et perd 18 ballons, mais capte aussi 14 rebonds offensifs (52-33 au rebond), tout en limitant Utah à un piètre 39.8% dont 16/43 de loin et 6 petits rebonds offensifs, à l’image des 4 rebonds de Rudy Gobert. Joe Ingles est le meilleur scoreur des siens avec 20 points à 8/18 dont 4/8 à 3-pts alors que Donovan Mitchell (11 points à 4/16), Mike Conley (13 points à 4/12) et Bojan Bogdanovic (5 points à 2/8) arrosent.

Les Raptors ont rapidement perdu Norman Powell, tout juste élu joueur de la semaine, qui s’est tordu la cheville gauche.

Les Raptors ont passé un 15-6 en second quart pour mener 57-51 à la pause dans le sillage du trio Siakam, Lowry et Ibaka qui y sont chacun allés de leur panier dans la dernière minute dont un gros shoot de Lowry derrière l’arc. Maladroites, en 3ème acte les deux équipes se sont neutralisées et sur une claquette d’OG Anunoby, Toronto a pris l’avantage 81-72 en début de dernier quart. Ingles a alors aidé le Jazz à passer un 15-3 conclu par un dunk de Rudy Gobert son premier panier du match, pour mettre les locaux en tête 87-85. Dans le money time les Raptors ont frappé fort avec 4 possessions de suite où ils ont scoré dont un énorme step-back à 3-pts de Lowry à 2’30 du terme qui a mis KO le Jazz.