Au tour des Nuggets de taper les Bucks C : 3 défaites de rang pour Milwaukee

Privés de Giannis Antetokunmpo à Denver, mais aussi d’Eric Bledsoe et Khris Middleton (les 6 meilleures scoreurs étaient out), les Bucks se sont inclinés pour la 3ème fois de suite, battus logiquement 109-95, leur 12ème revers de la saison.

Denver a été mené par le trio Jamal Murray (21 points à 9/17 dont 3/6 à 3-pts, 5 rebonds et 6 passes), Paul Millsap (20 points à 8/15 dont 3/6 à 3-pts et 10 rebonds) et Jerami Grant (19 points à 6/13 dont 3/7 de loin) alors que Nikola Jokic a connu une soirée compliquée avec 10 points à 4/13 dont 1/5 à 3-pts, 9 rebonds et 7 passes. Denver ne shoote qu’à 43.6% mais à un bon 16/41 de loin alors que Milwaukee a encore manqué d’adresse avec un petit 37.8% dont un 15/50 à 3-pts et pas moins de 17 ballons perdus. Kyle Korver sort son meilleur match de la saison avec 23 points à 8/15 dont 5/11 à 3-pts et Sterling Brown 16 points à 6/16.

Denver a très vite pris l’avantage et fait le break sur un 21-6 pour mener 39-24 après 12 minutes avec un Nikola Jokic en mode distributeur. Milwaukee a eu du mal offensivement mais les Nuggets n’en ont pas profité pour s’envoler, même s’ils ont mené de 16 points en milieu de second quart dans le sillage de Grant et Millsap. Mais Milwaukee s’est accroché et à la mi-temps tout était encore possible : 65-54. En 3ème acte Jokic a raté ses 5 premiers shoots et dans un quart malgré par une grande maladresse des deux équipes, les visiteurs ont continué de grappiller. Frank Mason III a mis les siens à 2 unités avant un contre de Monte Morris qui a mené à un layup de Mason Plumlee, 76-71. Sur un shoot à 3-pts de Korver après quelques secondes en dernier acte, Milwaukee est revenu à 2 petites unités, mais n’a jamais pu faire mieux. Jokic a notamment pris les choses en main en dernier acte pour permettre aux Nuggets d’aller chercher une victoire importante en vue de la seconde place à l’Ouest.