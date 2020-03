Programme NBA : Boston dans l’Indiana; Houston doit réagir; Lakers et Clippers sur le pont

9 rencontres au programme ce soir en NBA avec notamment à l’Est un intéressant Pacers – Celtics. Les Rockets vont devoir réagir face aux Wolves et dans la course aux playoffs Memphis accueille Orlando, Portland les Suns et enfin les Spurs leurs voisins texans de Dallas. Les Lakers affrontent les Nets tandis que les Clippers seront à San Francisco.

00h00 : Washington Wizards – New York Knicks

00h00 : Indiana Pacers – Boston Celtics en direct sur beIN Sports 1

01h00 : Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers

01h00 : Houston Rockets – Minnesota Timberwolves en direct sur beIN Max 4

01h00 : Memphis Grizzlies – Orlando Magic

01h00 : San Antonio Spurs – Dallas Mavericks

03h00 : Portland Trail Blazers – Phoenix Suns

03h30 : Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets

03h30 : Golden State Warriors – Los Angeles Clippers