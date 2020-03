Pas de Marc Gasol (ischio) ni de Fred VanVleet (épaule) ? Norman Powell blessé à la cheville dès le 1er quart-temps ? Pas de problème pour les Raptors, qui ont remporté leur 46ème match de la saison cette nuit, 101-92 à Salt Lake City. Un 4ème succès consécutif porté par Serge Ibaka (13 rebonds) et Pascal Siakam (11 rebonds, 8 passes), auteurs de 27 points, mais aussi Kyle Lowry, 21 points et 7 passes décisives pour des Raptors qui ont dominé le rebond 53-34 face à Rudy Gobert & Co.

« Peu importe ce qui arrive on se serre les coudes. Le match va être long, il va y avoir des runs, le plus important c’est de rester ensemble. Ne pas paniquer et continuer à exécuter. » Pascal Siakam

Depuis le 15 janvier, le bilan de l’équipe est de 21-4. En tête 82-72 en début de 4ème quart, Toronto a encaissé un 15-3 (3 paniers de Joe Ingles) de la part d’Utah et s’est retrouvé mené 87-85 après un dunk de Gobert (son premier panier de la soirée) en milieu de période. Les locaux ont répondu en marquant sur les 4 possessions suivantes, et Lowry a redonné 5 points d’avance (95-90) aux siens sur un 3-points réussi à 2’30 de la fin. Toronto n’a encaissé qu’un panier sur les dernières 5’45 de la rencontre.

« Notre équipe est incroyable pour ce qui est de rester dans l’instant présent et de bien réaliser ce que nous avons à faire. » Kyle Lowry

Point positif à noter malgré les absents : l’impact défensif de Patrick McCaw, discret au scoring (2 points) mais qui a collecté 6 rebonds et 3 interceptions en 43 minutes de jeu.

« Peu importe ce qu’on fait, on peut l’envoyer sur quelqu’un et il va faire son boulot en défense. » Pascal Siakam

La « next man up » mentality continue à faire ses preuves au Canada.