Dans les coulisses de la séparation Atkinson/Nets; KD et Kyrie n’auraient jamais « connecté » avec le coach

Pas content de son équipe – menée de jusqu’à 21 points – contre Boston le 3 mars (il avait remplacé tous les titulaires avant que Caris LeVert ne prenne feu avec 51 points pour aller chercher la victoire 129-120 en prolongation), Kenny Atkinson a dès le lendemain et après une défaite de 39 points face aux Grizzlies demandé à ses joueurs d’exprimer leurs griefs dans le vestiaire.

Ces derniers se sont exécutés, critiquant Atkinson en pointant du doigt un manque d’identification des rôles de sa part en plus d’un manque de hiérarchie claire dans le lineup. Kevin Durant serait ensuite intervenu pour souligner le besoin des Nets « d’améliorer leurs habitudes car ils n’étaient pas en train de bâtir la culture nécessaire à une équipe voulant jouer le titre ». Du côté des joueurs, plusieurs vétérans de l’effectif auraient exprimé leur envie de voir Spencer Dinwiddie « jouer comme le joueur qu’ils connaissent » alors qu’il venait de marquer 4 points, et DeAndre Jordan en aurait également pris pour son grade.

Dans le même article signé Shams Charania et Alex Schiffer pour The Athletic, ces derniers indiquent que Kevin Durant et Kyrie Irving « n’ont jamais connecté » avec Atkinson et que les deux stars – mais aussi d’autre joueurs du roster non cités – n’auraient pas été très chaudes à l’idée de jouer pour Atkinson une fois l’équipe au complet la saison prochaine.

via The Athletic