Paul George : « Quand c’est à l’extérieur, les Lakers sont à domicile, mais quand on est l’équipe qui accueille, c’est 50-50 »

Avant la troisième rencontre de la saison entre Clippers et Lakers dimanche, Paul George a donné une interview à ESPN dans laquelle il a expliqué la différence entre jouer au Staples Center « à l’extérieur » à domicile.

« Quand c’est un match à l’extérieur, les Lakers sont à domicile mais honnêtement quand on est l’équipe qui accueille, c’est 50-50. Ça vient évidemment de la tradition des Lakers, leur histoire. Tu vois des fans des Lakers partout. Donc oui les fans des Lakers sont là et ils viennent soutenir leur équipe. » Paul George

Dimanche et pour la première fois en trois rencontres, les Clippers, à domicile pour ce match, se sont inclinés face à leurs voisins, menés par LeBron James et Anthony Davis. Les deux équipes se retrouveront le 10 avril prochain pour une dernière confrontation (les Lakers seront à domicile).

« On n’essaie pas de convertir les fans des Lakers. Ils ont construit une culture, une histoire, on en est bien conscients. C’est comme ça. On ne se compare pas aux Lakers. On veut être les premiers à le faire pour les Clippers. On veut qu’on se souvienne de nous comme l’une des meilleure équipes des Clippers dans les livres d’histoire. » Paul George