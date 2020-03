Malcolm Cazalon prend la direction de la Serbie !

Après la Belgique, au tour de la Serbie pour le prospect français Malcolm Cazalon (18 ans, 1m98). Il vient de signer un contrat sur le long terme avec la fameuse équipe de Mega Bemax, où passent énormément de prospects, notamment français (Timothé Luwawu-Cabarrot, Alpha Kaba et Adam Mokoka y sont passés), puisque le club appartient à l’agence BeoBasket.

Parmi les trois gros prospects français de la génération 2001 avec Killian Hayes et Théo Maledon, en manque de temps de jeu, il avait été prêté par la JL Bourg en Belgique aux Leuven Bears. Mais l’expérience a été un échec avec seulement 10 matchs et 17.4 minutes de moyenne pour 6 points à 35.8%. Il jouera la Super league serbe à partir du mois de mai et pourrait prendre part au Final 4 de la ligue adriatique.

Annoncé un temps au premier tour de la prochaine draft, sa cote a pris un coup. Il pourrait décider d’attendre une saison de plus pour se présenter à la draft, c’est ce qu’on peut penser avec cette signature.

New signing in @KKMegaBemax 💪🏻

Talented @malcolm_cazalon is the newest member of our squad. Welcome to the team! 🤩https://t.co/wgFOLM7Qiz

— KK Mega Bemax (@KKMegaBemax) March 10, 2020