Les Hawks remportent leur 20ème match au terme d’un incroyable thriller (avec une action litigieuse) !

Match de folie à Atlanta entre les Hawks et les Hornets. Les locaux l’emportent au terme de la seconde prolongation sur le score de 143-138 dans un match où le plus gros écart a été de 9 points en faveur d’Atlanta et où une décision arbitrale a fait beaucoup parler en fin de première prolongation. C’est la 20ème victoire de la saison pour les joueurs de Lloyd Pierce alors que Charlotte en compte 22.

Atlanta a été mené par un gros duo Trae Young (31 points à 11/25 dont 6/13 à 3-pts, 4 rebonds) – John Collins (16 passes 28 points à 12/13 et 11 rebonds). Cam Reddish est très précieux avec 22 points à 8/14 dont 3/8 à 3-pts en sortie de banc. Les Hawks shootent à 55.2% dont un énorme 21/43 de moins, mais cela n’a pas été suffisant pour s’imposer en moins de 58 minutes. Il faut dire qu’en face Terry Rozier était déchaîné avec 40 points (record en carrière) à 15/26 dont 8/13 à 3-pts alors que Devonte Graham ajoute 27 points à 9/26 dont 4/14 à 3-pts, 10 passes et 4 interceptions et Caleb Martin compile 23 points à 8/10 dont 5/6 à 3-pts, 4 passes et 3 interceptions.

Les deux équipes ne se sont pas lâchées du match, mais après la pause les Hawks ont fait la course en tête jusqu’à un shoot à 3-pts de Rozier à 73 secondes de la fin du temps réglementaire, 120-119. Après un échec de Reddish puis de Cody Martin derrière l’arc, Young a trouvé Collins sur un alley-oop pour remettre Atlanta en tête avec 20 secondes jouer. Devonte Graham est allé chercher la faute et a rentré ses deux lancers, 122-121 avec 5.5 secondes à jouer. Caleb Martin a alors commis la faute sur une tentative de Trae Young, mais ce dernier n’a rentré qu’un de ses deux lancers, prolongation.

Les deux équipes se sont rendues coup pour coup en prolongation, avec un show de Young et Rozier et à 1’52 de la fin tout était encore à faire, 129-129. Collins a répondu à Biyombo et dans la dernière minute chaque équipe a raté une occasion de l’emporter et surtout il y a eu un challenge décisif de Lloyd Pierce. A 0.8 seconde du buzzer les arbitres ont sifflé une faute de Treveon Graham sur Terry Rozier, qui aurait dû lui donner deux lancers. Mais Pierce a demandé un challenge et les arbitres ont décidé qu’il n’y avait pas de faute ! Les deux équipes ont dû se départager dans la seconde prolongation, lors de laquelle Cam Reddish a porté l’écart à 3 unités sur un dunk à 33.6 secondes du terme, mais Rozier a égalisé dans la foulée. De’Andre Hunter a obtenu trois lancers pour mettre Atlanta en tête avant que Rozier n’échoue et Reddish ne plie l’affaire sur la ligne des lancers.