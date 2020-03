Steve Kerr sur Eric Paschall : « C’est comme coacher Steph et Klay »

La saison des Warriors est bien difficile puisqu’ils sont passés du peloton de tête à la toute dernière place de la ligue. Mais il y a quelques rayons de soleil, dont un se nomme Eric Paschall. Le rookie réalise une magnifique saison avec 14 points à 50%, 4.6 rebonds et 2 passes en 27.5 minutes et a connu une adaptation en douceur en NBA

« Honnêtement c’est comme coacher Steph et Klay, et c’est probablement mon plus grand compliment. Il n’y a rien à faire de plus avec lui. Rien. Il a de toute évidence était bien éduqué et coaché durant sa vie. Nous sommes chanceux de l’avoir. » Steve Kerr

Une transition rapide qu’il met au crédit de ses parents, des coachs des Warriors, notamment Theo Robertson, ainsi que ses précédents coachs, dont Jay wright, avec qui il a passé 4 ans à Villanova.

« Mon père m’a toujours dit d’être coachable. Il a dit qu’il fallait toujours écouter mes coachs et appliquer ça dans les matchs. Voilà d’où cela vient. Cela joue un grand rôle. » Paschall

Une des clés pour Steve Kerr c’est la maturité qu’il affiche, pas surprenant pour un joueur qui a passé 5 ans à la fac.

« Il est simplement mature. Tu le regardes dans les yeux, tu es honnête avec lui et il te regarde et te dis ‘oui’ puis il bosse dessus et tu vois les résultats. Et tout cela est juste une progression naturelle. Il n’y a pas d’émotions superflues. Pas d’angoisse. C’est très terre à terre. Vous n’avez pas idée à quel point cela m’aide, et notre staff, à faire notre boulot. » Kerr

Quand il y a quelques semaines le staff lui a fait savoir qu’il appréciait ses efforts, son engagement et sa volonté, mais aussi qu’il n’aimait pas trop le fait qu’il oublie ses coéquipiers en attaque, vidéo à l’appui, avec notamment des shoots forcés et contestés, il a vite compris le message.

« Comme il a l’habitude de le faire, il a hoché la tête pour dire oui. Et depuis ce moment-là, sa progression s’est faite naturellement et très rapidement. Son nombre de passes décisives augmente. Il y a de bonnes possessions pour nous où il ne fait pas forcément une passe décisive, mais il fait circuler le ballon et cela nous permet de scorer et de générer des pénétrations. » Kerr

La progression est notable dans les stats. En novembre il tournait à 18.1 points et 1.5 passe et lors des 5 derniers matchs il est à 19.6 points et 6.3 passes décisives ! Une superbe progression

« J’ai le sentiment que le jeu ralentit. J’ai le sentiment de pouvoir être excellent dans la prise de décision et à la création. J’essaye de tout faire sur le terrain. » Paschall

En quelques mois il s’est imposé comme un joueur qui devrait compter dans la rotation des Warriors dans un avenir proche.

