Un contrat de plusieurs saisons pour JB Bickerstaff !

Nommé coach des Cavaliers récemment suite à la démission de John Beilein, JB Bickerstaff, n’est pas un simple intérimaire et cela se confirme. The Athletic rapporte que les deux camps ont trouvé un accord pour un contrat de plusieurs saisons. A l’heure actuelle on ne connait pas les détails de ce contrat.

Depuis son arrivée à la tête de l’équipe, les Cavaliers ont de bons résultats avec 5 victoires en 10 rencontres.

Avant d’être head coach aux Cavaliers, il a connu des expériences plus que mitigées à Houston et Memphis pour un bilan de 90-136 en carrière.