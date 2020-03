Rudy Gobert : « La prochaine fois je me ferai justice moi-même »

Petite échauffourée en fin de rencontre entre OG Anunoby et Rudy Gobert, qui ont tous les deux été expulsés, plutôt sévèrement. En conférence de presse le Français est revenu sur cet épisode, sans mâcher ses mots.

« Il a essayé de me mettre un coup de coude au visage. Et les gars qui sont payés pour protéger les joueurs n’ont pas fait leur boulot. Il y a eu juste une petite altercation et nous avons tous les deux été expulsés alors que je n’avais rien faire, ce que je ne comprends pas. La prochaine fois je me ferai justice moi-même qu’ils m’expulsent pour une bonne raison. » Rudy Gobert