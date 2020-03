Vidéo : l’action polémique entre les Hornets et les Hawks

A 0.8 seconde de la fin de la prolongation, les Hornets ont bien cru obtenir deux lancers qui auraient dû plier le match mais Lloyd Pierce a demandé un challenge qui a été accordé et Terry Rozier s’est vu sanctionner d’une faute offensive sur Treveon Graham. A voir de vous faire votre avis.

Wow. Wild end in Hawks-Hornets. Officials called this trip with 0.8 seconds left in a 131-131 OT game. Hornets thought they would shoot 2 free throws to win game. Reversed on coach’s challenge – offensive foul. pic.twitter.com/fhoO5qA2iu

— Andrew Perloff (@andrewperloff) March 10, 2020