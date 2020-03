Plusieurs franchises NBA ont contacté Donatas Motiejunas

Comme beaucoup d’anciens joueurs NBA, Donatas Motiejunas est au chômage technique puisque le championnat chinois est à l’arrêt en raison du coronavirus. Toutefois il se murmure qu’il intéresserait des clubs européens et des franchises NBA. et le joueur l’a confirmé, au moins deux équipes NBA l’ont contacté : les Suns de Phoenix et les Wolves du Minnesota. Il a également confié qu’il avait été contacté par le Maccabi Tel Aviv.

Motiejunas, 29, est dans sa 3ème saison en Chine. Avec les Sharks il tournait depuis le début de la saison à 22.8 points et 15.1 rebonds en 28 rencontres.

Son dernier passage en NBA remonte à la saison passée où il avait fait 3 rencontres avec les Spurs.

Donatas Motiejunas got calls from Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves and Maccabi Tel Aviv during the break of CBA season, local radio station ZIP FM quotes the Shanghai Sharks big man.

