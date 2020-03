Brad Stevens a sa théorie sur la petite baisse de régime de Jayson Tatum

Impressionnant au mois de février, notamment après le All-Star Break, Jayson Tatum a raflé le titre de joueur du mois à l’Est, mais cette explosion assez inattendue, est suivie actuellement par une période plus compliquée lors des 4 derniers matchs. Boston a perdu 3 fois et il affiche 25.3 points à un vilain 38% aux tirs malgré 41.2% à 3-pts, 8.5 rebonds, 4.3 passes, 2 interceptions et 3.8 ballons perdus. Cela reste des chiffres impressionnants, mais en dessous de ses standards récents et Brad Stevens a son explication sur cette petite baisse de régime.

« Les défenseurs jouent physique avec lui, ils sont concentrés, ils sont prêts à en découdre. C’est pour ça qu’à chaque fois que je lui en parle, je lui dis toujours : ‘est-ce que cela ne te fait pas respecter encore plus les meilleurs ?’ C’est tous les jours comme ça pour eux face à tout le monde. C’est difficile. Ils sont très haut sur ses pick & rolls. Ils sont plus actifs, en mettant plus les mains, et parfois ils blitzent sur le pick & roll (quand les deux défenseurs montent sur le porteur du ballon). Ils ne lui sautent pas dessus comme nous l’avons vu face aux Lakers, il n’y a pas de trappe comme nous l’avons vu lors de certains matchs, dont celui face aux Cavs, où il s’est très bien débrouillé, mais les meilleurs défenseurs sont sur lui chaque soir. » Brad Stevens

Via NESN