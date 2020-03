Daryl Morey : « Sans Mike D’Antoni, le trade de Clint Capela pour Robert Covington n’aurait jamais eu lieu »

Lors d’un podcast sur ESPN avec Zach Lowe, le General Manager des Rockets Daryl Morey était invité à revenir sur la trade deadline animée du côté de Houston. D’abord interrogé sur Mike D’Antoni, Morey a déclaré :

« J’aime les personnes qui me challengent. Mike vient et me dit constamment ‘Hey, nous devrions faire ça.' » Daryl Morey

Si le GM a abordé ce sujet, c’est pour avouer que sans l’accord de son coach, le trade de Clint Capela pour obtenir Robert Covington n’aurait pas eu lieu.

« La réalité c’est que sans Mike D’Antoni, le trade de Clint contre Covington n’aurait jamais eu lieu. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’entraîneurs dans la ligue avec qui j’aurais pu effectuer cet échange. En tant que GM, vous faites un vrai gros pari. Si vous n’avez pas un coach qui comprend ce que nous essayons de faire, vous ne pouvez pas faire cet échange. C’est trop risqué. Avec Mike j’étais genre ‘Nous allons le faire. S’il y a un 5 qui fait sens, nous allons y jeter un œil. Mais honnêtement, peut être que ça a plus de sens de ne rien faire du tout’. Mike m’a répondu ‘J’ai confiance en ce que vous faites, je vois où vous voulez aller et nous allons faire en sorte que ça marche.’ Ça signifie beaucoup. C’est ce que je recherche le plus, quelqu’un qui me challenge, qui travaille avec l’ensemble de l’organisation et qui peut mettre les choses en oeuvre. » Daryl Morey