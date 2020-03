Programme NBA : Un Kings – Pelicans capital; Utah à OKC; Dallas accueille Denver

Ce sont 6 matchs qui sont au programme ce soir et la course aux playoffs va faire rage à l’Ouest. Si les 3 matchs de l’Est sont presque sans intérêt, à l’Ouest on devrait avoir de grosses batailles. Le Thunder affronte le Jazz avec le classement en ligne de mire, comme lors de la rencontre Mavs – Nuggets. On terminera la soirée par un Kings – Pelicans, avec malheur au vaincu dans la course à la 8ème place.

00h00 : Philadelphie 76ers – Detroit Pistons

00h30 : Miami Heat – Charlotte Hornets

00h30 : Atlanta Hawks – New York Knicks

01h00 : Oklahoma City Thunder – Utah Jazz en direct sur beIN Max 4

01h00 : Dallas Mavericks – Denver Nuggets en direct sur beIN Sports 1

03h30 : Sacramento Kings – New Orleans Pelicans