Danilo Gallinari sur des huis clos : « Quelque chose que la ligue doit faire pour éviter ce qui se passe en Italie »

Mardi Danilo Gallinari, dont le pays, l’Italie, est très touché par l’épidémie de coronavirus, s’est exprimé en faveur d’éventuels matchs joués sans public en NBA si la situation le nécessitait.

« Je suis pour, parce ce que je vois tout ce qui se passe en Europe, pas seulement en Italie. Dans toute l’Europe, ils ont stoppé tous les matchs, toutes les compétitions, et pas seulement en Italie. Ils sont passés de jouer normalement les matchs, à les jouer sans public puis maintenant à ne plus les jouer du tout. » Danilo Gallinari

La possibilité de purement et simplement annuler certains matchs serait également à l’étude du côté de la ligue.

« J’espère qu’on n’en arrivera pas au point de ne plus jouer, mais ça se fera peut-être sans les fans. J’espère que ça n’arrivera pas bien sûr, parce que jouer sans public c’est un énorme changement pour un joueur. Mais c’est quelque chose que la ligue doit faire pour éviter ce qui se passe à l’heure actuelle en Italie. La vie là-bas a changé, tu ne peux pas sortir de la maison, ou avoir de contact avec qui que ce soit hormis pour par exemple aller faire des courses. Ma mère et mes frères ne peuvent pas aller voir mes grands-parents en raison de leur âge, car ce sont les personnes les plus fragiles. Donc c’est une situation étrange et difficile pour tout le monde. » Danilo Gallinari