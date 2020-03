Doc Rivers évoque la signature de Joakim Noah et ce qu’il pourrait apporter

Lundi soir, nous apprenions la signature de Joakim Noah avec les Clippers pour un contrat de 10 jours, même s’il se dit que la franchise pourrait le garder jusqu’à la fin de la saison. Si l’absence d’une signature plus tôt dans la saison avait interrogé, nous avions appris que le pivot souffrait en fait du tendon d’Achille depuis septembre. Lors du match contre les Warriors, le reporter Jared Greenberg nous en disait plus sur cette blessure.

Alors qu’il déclare que « les Clippers étaient intéressés pour signer Noah plus tôt dans l’année« , le journaliste révèle que l’ancien défenseur de l’année s’est « coupé au niveau du tendon d’Achille avec un seau à glace en métal« . Non ce n’est pas une blague. D’après Jared Greenberg, « par chance, une rupture du tendon a été évitée, mais cette blessure a nécessité une convalescence de 6 mois. »

Débarrassé de sa blessure, le vétéran pourra donc désormais apporter toute sa combativité et sa rage de vaincre à la troupe de Doc Rivers.

Du haut de ses 12 saisons dans la ligue, Joakim Noah aura aussi un rôle de mentor au sein du groupe, et notamment auprès d’Ivica Zubac, comme le confiait Doc Rivers.

À noter que Jooks pourrait faire ses grands débuts avec les Clippers vendredi soir, contre les Nets.

“He's just a great veteran to have on the team. He’s been through the wars.”

