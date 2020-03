Toujours pas convaincants, les Rockets s’imposent contre les Wolves ; James Harden : « Nous devons retrouver notre marque de fabrique »

Hier soir, les Rockets ont mis fin à quatre revers d’affilé contre les Timberwolves. S’ils n’ont pas convaincu pour autant, les hommes de Mike d’Antoni ont au moins eu le mérite de combler un déficit de 10 points, pour s’imposer 117-111. Auteur de 37 points, James Harden estime que son équipe doit revenir aux fondamentaux et à ce qui a fait son succès par le passé.

« À la fin du troisième quart-temps, c’était plus fluide, plus libre, plus nous. Nous devions revenir à ce que nous faisions habituellement, jouer le Rockets basketball des deux côtés du terrain : jouer dur défensivement et aller au cercle et shooter à 3-points de l’autre côté. Nous devons retrouver notre marque de fabrique, ce que nous n’avons pas fait lors de ces derniers matchs. » James Harden