Michael Jordan : “Quand les gens se disent : ‘Ce n’était pas un gars très sympa.’ C’est parce que vous n’avez rien gagné”

Dans quelques jours, le 19 avril, une partie du documentaire de 10 heures sur la dernière saison de Michael Jordan appelé The Last Dance sera diffusé. Mais certains ont visiblement déjà pu le voir en avance, comme Richard Deitsch, journaliste à The Athletic, qui partage un moment qui l’a marqué, à la fin du septième épisode.

“Interviewer : Pensez-vous que votre intensité vous a coûté une image de gars sympa aux yeux du public ? Michael Jordan : Gagner a un prix. Le leadership a un prix. Donc j’ai rassemblé des personnes qui ne voulaient pas être rassemblées, j’ai mis au défi des personnes qui ne voulaient pas être mises au défi. Et j’ai gagné ce droit, parce que mes coéquipiers qui sont arrivés après moi n’ont pas eu à encaisser les choses que j’ai encaissées. Quand vous rejoigniez l’équipe, vous deviez évoluer à un certain niveau. Et je n’acceptais pas moins. Si ça voulait dire que je devais vous botter le cul, alors je le faisais. Vous pouvez demander à tous mes coéquipiers, je ne demandais jamais à quelqu’un de faire quelque chose que je ne ferais pas moi-même. Quand les gens voient ça, ils se disent : “Ce n’était pas un gars très sympa, c’était peut-être même un tyran”. C’est ce que vous pensez, parce que vous n’avez rien gagné. Je voulais gagner, mais je voulais aussi qu’ils gagnent pour faire partie de tout ça. Je n’avais pas besoin de faire ça, mais je le faisais parce que j’étais ce genre de personne. C’est comme ça que je jouais, c’était ma mentalité. Si vous ne voulez pas jouer comme ça, très bien.”

Richard Deitsch, précise :

“Jordan fait ensuite quelque chose d’extraordinaire, et je suis heureux que les monteurs l’aient gardé : il demande une pause. Il était au bord des larmes, et il devait s’éloigner pendant quelque temps.”

Le documentaire compte dix épisodes, qui seront disponibles deux par deux, tous les lundis à partir de la semaine prochaine sur Netflix.

