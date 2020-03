Les Clippers font de la bouillie des Warriors

Le déplacement des Clippers à San Francisco a tourné au massacre. Les Angelinos l’emportent 131-107 dans un match où ils ont compté jusqu’à 34 points d’avance. A 44 victoires et 20 défaites ils restent seconds à l’Ouest.

Kawhi Leonard a mené la danse avec 23 points à 9/14 dont 2/5 à 3-pts, 4 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. Paul George ajoute 15 points à 5/13 dont 3/7 à 3-pts et Pat Beverley 15 points à 5/10. Reggie Jackson inscrit 16 points à 6/12 en sortie de banc. L’équipe shoote à 50% dont un excellent 20/44 à 3-pts tout en prenant 11 rebonds offensifs et en ne perdant que 10 ballons. C’est moins brillant pour les Warriors avec un 11/38 à 3-pts et seulement 4 rebonds offensifs. Dragan Bender est le meilleur scoreur avec 23 points à 8/12 dont 2/5 à 3-pts, 7 rebonds et 3 passes alors qu’Andrew Wiggins signe 21 points à 8/16 dont 3/8 derrière l’arc.

Le match a été plié en une mi-temps lors de laquelle les Warriors n’ont jamais pu ralentir les hommes de Doc Rivers. Ils ont inscrit pas moins de 76 points et surtout remporté le second quart 41-22 dans le sillage de Kawhi Leonard pour virer en tête 76-48. Ça ne s’est pas arrangé pour les joueurs de Steve Kerr au retour des vestiaires avec un 13-5 pour démarrer qui a porté le score à 89-55. Malgré un passage à vide de quelques minutes pour les Clippers, les Warriors ont seulement pu revenir à 28 points. L’écart s’est ensuite stabilisé autour des 30 points avec un score de 111-77 après 36 minutes.