Avec un banc de feu et le retour de LMA, les Spurs mettent KO les Mavs et gardent espoir pour les playoffs

Tout n’est pas fini pour les Spurs dans la course aux playoffs. Mal embarqués, ils décrochent la victoire face à leurs voisins de Dallas, avec la manière, sur le score de 119-108. Avec 27 victoires et 36 défaites, ils sont à 4 matchs des Grizzlies alors que Dallas est 7ème.

Les Spurs ont fait parler leur collectif avec pas moins de 7 joueurs à au moins 12 points et surtout 24 points de LaMarcus Aldridge, de retour. L’intérieur ajoute 3 interceptions et 4 contres alors que le trio sorti du banc, Rudy Gay (17 points à 7/12), Marco Belinelli (16 points à 6/8 dont 4/6 à 3-pts) et Patty Mills (12 points à 5/5 dont 2/2 à 3-pts) fait un chantier. Trey Lyles ajoute 14 points et 11 rebonds et Derrick White 14 points, 7 rebonds, 9 passes et 4 contres. Ils shootent à un superbe 51.7% dont un 15/32 à 3-pts, plus en réussite que Dallas avec 45.7% dont 17/44 de loin malgré un grand Luka Doncic, auteur de 38 points à 13-/26 dont 6/13 à 3-pts, 7 rebonds et 8 passes mais Kristaps Porzingis passe encore à côté avec 9 points à 4/15 dont 1/8 à 3-pts. Tim Hardaway Jr. continue sur sa lancée avec 20 points à 8/17.

Ce match c’est Dallas qui l’a dominé la majorité du temps, en tête 59-54 à la pause puis 67-54 et 80-71 à 3 minutes de la fin du 3ème. Mais les 15 dernières ont été totalement à l’avantage des locaux. Grâce à leur second unit ils ont conclu le quart sur un 12-5 pour revenir à 3 points et le tir à 3-pts de Gay en début de dernier acte les a mis en tête pour la première fois. Intenables, les remplaçants ont poursuivi ce run qui est devenu un 30-10 sur un tir à 3-pts de Marco Belinelli, 101-90 avec 7’24 à jouer. Les Spurs ont limité Dallas à 5 points à 1/8 lors des 5 premières minutes du dernier quart, ce dont ils ne se sont jamais remis.