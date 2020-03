Les Rockets galèrent mais retrouvent la victoire avec leur super duo

Après 4 défaites de rang les Rockets retrouvent la victoire en dominant, non sans mal, les Wolves sur le score de 117-111 à Houston. Ils remportent ainsi leur 40ème match de la saison pour 24 défaites.

James Harden termine meilleur scoreur avec 37 points à 11/19 dont 5/10 à 3-pts, 4 rebonds et 7 passes alors que Russell Westbrook n’est pas en reste avec 27 points à 11/17, 6 rebonds, 7 passes et 4 interceptions Les Texans retrouvent leur adresse avec 51.2% aux tirs et surtout un 15/38 de loin. Eric Gordon inscrit 16 points en sortie de banc, mais à 5/15. Suffisant face à des Wolves qui ont pourtant rentré 14 de leurs 35 tirs de loin, mais qui perdent 18 ballons. D’Angelo Russell est le meilleur Wolf avec 28 points à 8/15 dont 5/12 à 3-pts

Les Rockets ont été menés la majorité du début de la rencontre, la faute à un nouveau départ catastrophique, derrière 11-2 puis 35-26. Ils ont fini par recoller un peu en fin de première mi-temps, menés seulement de 4 points après être revenus à hauteur, 56-52. Le Wolves ont continué de faire la course en tête et après un tir derrière l’arc de Jarrett Culver leur avance est montée à 7 unités. Moment choisi pour Russell Westbrook de prendre les choses en main en marquant les 8 points suivants pour égaliser avant un tir à 3-pts d’Austin Rivers au buzzer, 83-80 à l’entame des 12 dernières minutes. Un shoot à 3-pts du barbu à 8 minutes du terme a mis les Texans en position idéale : 94-86. Les visiteurs se sont accrochés à la faveur d’une action à 3-pts de Naz Reid, mais Houston a encore réalisé un run, un 8-0 dont 5 points d’Harden pour mener 102-89. Un 7-0 avec une action à 3-pts de Russell n’a pas suffi puisque Gordon a répondu de loin, 105-96 avec 3 minutes à jouer.