Boston résiste au furieux comeback des Pacers et décroche son billet pour les playoffs

Les Boston Celtics sont en playoffs ! Vainqueurs des Pacers 114-111 grâce à un shoot avec la planche de Marcus Smart, les Celtic évitent une désillusion après avoir dilapidé 19 points d’avance. Avec 43 victoires et 21 défaites, ils ne pourront pas finir plus loin que la 8ème place alors qu’en face les Pacers manquent une occasion de recoller au peloton de tête avec 39 succès et 26 revers.

Jayston Tatum, un peu en délicatesse avec son shoot lors des derniers matchs, plante 30 points à 11/22 dont 3/9 à 3-pts en plus de 6 rebonds et 4 interceptions tandis que Gordon Hayward brille avec 27 points à 10/19 dont 3/7 à 3-pts, 10 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. Daniel Theis est encore une fois très précieux avec 20 points à 8/12 dont 2/2 à 3-pts et 6 rebonds tandis que Marcus Smart ajoute 16 points à 6/14 et Kemba Walker arrose encore avec 11 points à 3/12. Boston shoote à 44.1% dont un 13/37 à 3-pts et prend 11 rebonds offensifs tout en ne perdant que 8 ballons. En face les Pacers shootent à 49.5% et rentrent 9 de leurs 24 tentatives de loin, mais perdent 4 ballons de plus et shootent deux fois moins de lancers. Victor Oladipo est pourtant brillant avec 27 points à 9/16 dont 5/7 à 3-pts et 7 rebonds tandis que Domantas Sabonis compile 28 points à 13/23, 9 rebonds et 8 passes. TJ Warren n’est pas en reste avec 22 points à 9/18.

Boston semblait contrôler le match en première mi-temps, en tête 30-22 après un quart sur 59-50 à la pause. Au retour des vestiaires, ils ont continué de dominer les locaux et sur un shoot à 3-pts de Theis, leur avance a culminé à 19 points (85-66). On pensait qu’ils allaient pouvoir tranquillement filer la victoire avec un matelas de 14 points à l’entame des 12 dernières minutes (94-80). A 7’4S0 du terme, l’écart était encore de 16 unités, mais sous l’impulsion d’un duo Warren – Oladipo, les Pacers ont passé un furieux 21-2 ! C’est Warrren qui a égalisé à 3-pts avant que Domantas Sabonis ne propulse les locaux en tête 107-104. Les C’s ont plié sans rompre Avec un tir à 3-pts de Theis pour égaliser qui a fait énormément de bien. Après deux lancers d’Oladipo, Tatum sur un dunk et surtout Smart sur shoot main gauche avec la planche ont mis Boston devant 111-109 avec 50 secondes à jouer. Victor Oladipo a échoué de loin et Boston a tenu sur la ligne des lancers malgré le shoot de l’égalisation dans les mains de Justin Holiday, raté.