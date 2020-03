Jordan Bell en G-League

Transféré des Wolves aux Grizzlies juste avant la deadline, l’intérieur Jordan Bell n’y a pas fait long feu. Il a rapidement été coupé afin de libérer une place dans l’effectif pour signer Anthony Tolliver. Toutefois il a déjà rebondi, mais pas en NBA puisque The Athletic annonce qu’il a été récupéré par l’équipe affiliée de G-League des Wizards, les Capital City Go-Go.

Il a joué seulement 2 rencontres avec Memphis pour 5 points et 1.5 rebond en 10.5 minutes et 27 avec Minnesota pour 3.1 points et 2.9 rebonds en 8.7 minutes.

This is a G League contract. So to answer any questions I might get on this, no Bell is not eligible for the NBA roster right now.

— Fred Katz (@FredKatz) March 10, 2020