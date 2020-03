Spencer Dinwiddie et les Nets mettent les Lakers à terre au Staples Center !

Belle victoire des Nets à Los Angeles chez la meilleure équipe de l’Ouest, les Lakers, qui restaient sur 4 victoires et 11 en 12 matchs. C’est Spencer Dinwiddie qui leur offre la victoire et leur permet de faire un pas de plus vers les playoffs sur un shoot à 28 secondes du terme avant un raté de LeBron James sur un layup main gauche et un échec d’Anthony Davis à 3-pts. Avec 30 victoires et 34 défaites, les Nets restent 7ème avec 6 matchs d’avance sur Washington.

Dinwiddie signe 23 points à 7/17 et 7 passes alors que Caris LeVert compile 22 points à 8/20 dont 3/8 à 3-pts, 7 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Timothé Luwawu-Cabarrot est précieux en sortie de banc avec 13 points à 5/13. Brooklyn ne shoote qu’à 41.1% dont 13/40 à 3-pts, mais prend 14 rebonds offensifs et ne perd que 10 ballons. Les Lakers shootent eux à 46% dont un 15/40 de loin, mais rentrent 10 lancers de moins, prennent 6 rebonds offensifs de moins et perdent 4 ballons de plus. LeBron James (29 points à 12/22 dont 4/9 à 3-pts, 12 rebonds et 9 passes) et Anthony Davis (26 points à 9/19 dont 4/8 à 3-pts et 8 rebonds) ont encore une fois mené la charge, mais ont manqué de soutien à l’exception de Kyle Kuzma (14 points à 6/9).

Après 4’30 très équilibrées lors desquelles les deux équipes se sont répondues, les Lakers ont été les premiers à prendre les commandes avec un 24-13 initiés par Avery Bradley et conclu par Kyle Kuzma pour une avance de 11 points, 33-22. Le 3-pts de Caris Levert et les 2 lancers de Prince ont permis aux Nets de réduire l’addition, 33-27. En second quart Harris et Dinwiddie ont remis les deux équipes à hauteur, et qui ne se sont plus lâchées lors des 12 minutes suivantes. A 5 minutes de la fin du 3ème, sur un 3-pts, Davis a mis les deux équipes à égalités, 76-76. Les Nets ont très bien fini le quart alors que les Lakers ont eu des difficultés offensives, limités à 4 points en 5 minutes. Résultat, grâce à Harris et Timothé Luwawu-Cabarrot, les visiteurs ont fini sur un 11-4 pour mener 87-80. Chiozza et Prince ont même porté cette avance à 9 points sur des tirs derrière l’arc (97-88). Moment choisi par LeBron pour relancer les siens en initiant un 6- pour revenir à seulement une possession. LeVert a calmé les Lakers avec un shoot derrière l’arc, mais Davis a à son tour pris les affaires en main avec un premier tir à 3-pts, puis un second dans la dernière minute pour égaliser, 102-102. En sortie de temps mort, Spencer Dinwiddie a planté un shoot et derrière les LAkers s’en sont remis à LeBron, qui s’est crée une position idéale, seul sous le cercle, mais il a raté son layup main gauche. Après visionnage des images, les arbitres ont déterminé que le ballon revenait aux Lakers et sur une pénétration LeBron a trouvé Davis seul à 3-pts, mais ce dernier n’a pas trouvé la cible.