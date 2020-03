Certaines équipes voulaient continuer à jouer devant les fans

Suite à la réunion qui s’est tenue entre la NBA et les propriétaires, la décision avait été prise de jouer les matchs à huis clos. Mais Woj nous apprend que certaines équipes n’étaient pas très chaudes à l’idée de jouer devant une salle vide.

En effet, l’insider déclare que les Knicks, les Rockets et les Pacers notamment, souhaitaient garder le statu quo dans l’attente d’une décision gouvernementale qui aurait imposé ce changement. Woj précise par exemple que les Rockets auraient préféré une pause de 3 à 4 semaines avec une reprise du jeu plutôt que de jouer sans la présence des fans.

Impératifs économiques ou vraies convictions, toujours est-il que pour l’instant, c’est une suspension pure et simple des matchs qui a été prônée suite à la découverte de la positivité au coronavirus de Rudy Gobert.

ESPN Sources: Besides the Knicks, two other teams on the Board of Governors call Wednesday expressed reservations on eliminating fans from games without first receiving a formal governmental mandate to do so: Houston and Indiana. https://t.co/ikwsRQ7Agq

