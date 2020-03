Charles Barkley milite pour le report ou l’annulation de la March Madness

Si la NBA vient d’annoncer la suspension de la saison, nous n’avons toujours pas de nouvelle pour la NCAA et la March Madness. Alors que le premier tour du tournoi doit commencer dans une semaine, les instances avaient décidé que la compétition se jouerait à huis clos. Pour Charles Barkley, invité à s’exprimer dans l’émission Get Up d’ESPN, cette décision n’est pas suffisante.

Pour Sir Charles, la March Madness ne peut pas se jouer à l’heure actuelle, dans les conditions que nous connaissons.

"I think we're going to have to shut down March Madness until we know more." —Charles Barkley pic.twitter.com/hfogDJlYNl

— Get Up (@GetUpESPN) March 12, 2020