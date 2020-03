Les joueurs américains menacés de bannissement en Chine s’ils ne retournent pas à l’entrainement

Face à l’épidémie de coronavirus, la CBA (Chinese Basketball Association) avait le choix de suspendre sa saison en janvier dernier, en partie à cause du fait que beaucoup de joueurs étrangers ont été rapatriés dans leur pays d’origine. Sauf que maintenant, la situation s’est améliorée en Chine et la ligue locale est déterminée à finir sa saison comme prévu. Certaines options, comme des matchs à huis clos, une saison écourtée ou alors des matchs qui se dérouleront dans seulement une ou deux villes jusqu’à la fin de la saison, sont étudiées pour rendre possible le retour à la compétition normale.

Mais dans tous les cas, les matchs devraient bien reprendre en avril. Sauf que pour le moment beaucoup de joueurs sont encore à l’étranger, et pas forcément chauds pour revenir en Chine, d’où est partie l’épidémie. Pour les motiver, la CBA a annoncé qu’elle voulait les voir de retour d’ici ce week-end, pour préparer le retour à la compétition. Les récalcitrants ? Ils risquent d’être bannis à vie.

« Toutes les équipes doivent se préparer à recommencer la saison le 2 avril. Dans le même temps, toutes les équipes doivent appliquer les prescriptions des départements locaux et nationaux de prévention et de contrôle de l’épidémie, continuer leur travail pour renforcer les contrôles et la prévention, faire un bon boulot pour appliquer des mesures solides et détaillées, et s’assurer de la sécurité et de la bonne santé des membres du club. » La CBA, dans un communiqué.

Il y a environ 40 Américains qui sont sous contrat avec la CBA, dont Jeremy Lin, Lance Stephenson ou encore Ty Lawson. Rien n’est encore officiel, mais certains joueurs auraient apparemment clairement annoncé ne pas compter revenir en Chine, inquiets pour leur santé. À noter que Stephenson, qui serait en train de négocier avec les Pacers pour un retour en NBA, devra avoir l’autorisation de son équipe et de la FIBA pour rejoindre la ligue nord-américaine avant la fin de son contrat actuel.

