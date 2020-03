Mis en quarantaine à OKC pour être testés, les joueurs du Jazz ont quitté la Chesapeake Energy Arena

Edit : les joueurs ont quitté la salle en bus :

The Jazz team buses just pulled out leaving the arena. Might be hard to see, but Donovan Mitchell was waving. pic.twitter.com/zlz3e32GIM

Suite au test préliminaire positif de Rudy Gobert et la suspension de la saison NBA, tous les joueurs du Jazz ont été mis en quarantaine à la Chesapeake Energy Arena d’Oklahoma City afin que des équipes médicales puissent venir les tester à leur tour.

Les résultats de ces tests devraient tomber dans les heures qui viennent. Selon Royce Young, journaliste pour ESPN présent sur place et qui travaille sur le sujet en collaboration avec Adrian Wojnarowski, les joueurs du Thunder ont eux pu quitter la salle après l’annulation de la rencontre (sans devoir être testés).

Confinés dans la salle sans autorisation de prendre un vol pour rentrer à Salt Lake City. La piste des bus pour rentrer à Salt Lake City serait étudiée.

Reporting with @wojespn: Nurses have finished testing Jazz players who were at the arena and will process it overnight. For now, players are staying at the arena and aren't permitted to fly home. They're exploring chartering buses to get team back to Utah.

— Royce Young (@royceyoung) March 12, 2020