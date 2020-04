Pour Jamal Crawford, Stephen Curry est “le plus grand shooteur de tous les temps”

On laisse quelques instants le débat du GOAT, pour se concentrer sur celui du meilleur shooteur. Sur le compte Twitter de The Boardroom, Jamal Crawford a répondu à toute une série de questions posées par les fans. L’un d’entre eux demandait si Stephen Curry était le GOAT en termes de shooting. Voici la réponse de Crawford :

“Oui c’est le plus grand shooteur ! Je pense qu’il y a d’autres très bons shooteurs, mais la façon dont il est capable de tirer en sortie de dribble comme en catch & shoot à un tel niveau puis il peut aussi rentrer des tirs à 3-points très compliqué. Il doit l’être.” Jamal Crawford

Difficile de donner tord à l’ancien Sun tant Stephen Curry a posé son empreinte sur le jeu et sur la NBA. Avec un taux de réussite de près de 44% en carrière derrière l’arc, le meneur de la Baie dispose du meilleur pourcentage parmi les joueurs ayant rentré le plus de 3-points dans l’histoire. Il ne devrait d’ailleurs plus tarder à prendre la place de Ray Allen en tête du classement des meilleurs snipers.

Via Clutch Points