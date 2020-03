Les Pelicans n’ont pas voulu jouer le match face aux Kings

Hier soir devait se jouer un e rencontre très importante pour la course aux playoffs, entre les Sacramento Kings et les New Orleans Pelicans, deux équipes à 3,5 matchs des Memphis Grizzlies, premiers qualifiés. Suite au test positif au coronavirus de Rudy Gobert, la suite de la saison a été suspendue, mais la rencontre devait malgré tout se jouer à l’origine. Sauf que les joueurs des Pelicans, qui jouaient à l’extérieur, en ont décidé autrement.

« Nos gars ne veulent pas jouer. » Une source aux Pelicans, juste avant l’annulation du match.

Et difficile de les blâmer : la suspension de la saison avait déjà été annoncée, et ça aurait été bizarre de voir un match démarrer dans ces conditions. D’autant plus que l’un des arbitres, Courtney Kirkland, a récemment officié le match entre le Jazz et Toronto, auquel Rudy Gobert a pris part.

La décision a donc été prise d’annuler cette rencontre également. Lonzo Ball et Brandon Ingram, qui étaient allés sur le terrain pour prendre quelques tirs, sous les hués du public, ont quitté la salle en compagnie de tous les membres des Pelicans présents ce soir là.

Du côté des Kings, cela faisait plusieurs semaines que ce match était sur toutes les bouches, à cause de son importance dans la course au playoffs. Et avant la rencontre, alors qu’on ne savait pas encore qu’elle allait être annulée, le coach Luke Walton exprimait toute sa joie de finalement y être.

« Pour moi, c’est excitant, il y a beaucoup de fun. Ce genre de matchs, c’est une grosse rencontre. On veut que notre groupe traverse ça. Je suis heureux de cette opportunité. Et même le fait que ça passe sur ESPN, c’est une bonne chose parce que c’est une expérience à traverser, il y a tous les cameramen, tous les regards sont tournés vers nos joueurs. Être dans la course aux playoffs, ça représente beaucoup de choses. » Luke Walton.

Sauf que cette rencontre n’aura finalement pas lieu. Et même si la peur du coronavirus commence à se répandre dans la grande ligue, les joueurs des Kings plutôt sereins puisqu’ils ont pris toutes les précautions possibles pour éviter d’être contaminés, évitant notamment les high fives avec les fans et en suivant avec attention les joueurs médicalement.

« Si quelqu’un se sentait un peu mal, il pouvait s’assoir avec les médecins et se faire ausculter. De ce que j’en sais, personne n’en a ressenti le besoin. » Luke Walton.

Avant la suspension de la saison, Walton avait expliqué faire confiance en la NBA pour gérer la situation, notamment pour savoir si les rencontres devaient se jouer à huis clos ou non.

« La NBA fait les bons choix dans ce genre de cas. J’ai dit la dernière fois que ma famille venait à ces matchs. Je pense que tant qu’on fait ce qu’on peut faire, on doit continuer à vivre et apprécier ces moments. C’est ce qu’on fait en tant que famille. C’est un choix personnel, tout le monde ne fera pas le même. Que les fans soient là ou pas, ça va être une décision pour la sécurité de tout le monde si on en arrive là et que le huis clos est obligatoire. » Luke Walton.

