Dominique Wilkins sur la blessure de Kevin Durant : « S’il y a en bien un qui peut revenir de ça, c’est lui »

Aujourd’hui consultant pour son ancienne équipe des Hawks, Dominique Wilkins s’est exprimé sur la blessure et la situation de Kevin Durant. En 1992, Wilkins avait connu, à 32 ans, la même blessure que l’ancien Warrior (rupture du tendon d’Achilles), et certains prédisaient qu’il ne serait plus le même joueur. Pourtant, dès la saison suivante, il avait réussi à faire taire les critiques en marquant près de 30 points à 47% aux tirs.

« Lorsque tu drives, lorsque tu décolles, tout ça met de la pression sur la jambe qui est blessée. Il y a toujours une tendance à faire une surcompensation. » Dominique Wilkins

Suite à sa blessure, la légende des Hawks a avoué qu’il avait essayé de modifier légèrement son jeu, d’élargir sa palette pour soulager un peu son corps.

« J’ai appris à jouer aussi bien au sol que dans les airs. Je prenais ce que la défense me donnait et quand j’avais besoin d’exploser vers le panier, je le faisais. J’avais toujours cet aspect là de mon jeu, mais j’en ai développé d’autres. » Dominique Wilkins

« Do » s’est dit confiant quant au retour du nouveau franchise player des Nets. Pour lui, son éthique de travail lui permettra de revenir à son meilleur niveau.

« À ce moment-là, personne n’arrivait à croire ce que je venais de réaliser. Revenir et marquer 30 points de moyenne, ça n’avait jamais été fait. Quand je vois Kevin Durant, son amour pour le jeu et sa façon de travailler dur… S’il y en a bien un qui peut revenir de ça, c’est lui. » Dominique Wilkins

Via The Athletic