[Suspension de la saison NBA] Combien de temps ? Des entraînements possibles ? Mises en quarantaine, tests, salaires… ?

Plongée dans l’inconnu ce matin en NBA. La ligue a annoncé la suspension jusqu’à nouvel ordre de sa saison suite au test positif de Rudy Gobert au coronavirus. Avant d’établir une marche à suivre plus claire dans les jours à venir, les matchs devraient être suspendus pendant minimum 2 semaines, temps correspondant à la durée d’une mise en quarantaine. En réalité et comme l’indique ESPN, cette suspension durera très probablement plus longtemps. En Chine par exemple, le championnat (CBA) a été suspendu dès fin janvier, et les matchs ne devraient pas reprendre avant début avril, soit 10 semaines d’arrêt.

Mercredi soir, Mark Cuban a indiqué que la ligue l’avait informé que les équipes pourraient continuer à s’entraîner. Cela bien sûr si les joueurs ne sont pas obligés de rester chez eux suite à de potentielles mesures de quarantaines prises, comme c’est par exemple déjà le cas pour les 5 derniers adversaires du Jazz (Raptors, Pistons, Celtics, Knicks et Cavaliers) pour 14 jours.

Certains joueurs et coachs de ces équipes se seraient déjà « précipités » mercredi soir pour être testés au plus vite. De plus, « plus d’une douzaine » d’arbitres ont officié durant des matchs du Jazz la semaine passée, en arbitrant ensuite d’autres rencontres.

En ce qui concerne la paye des joueurs, cela ne devrait pas poser de soucis et ces derniers devraient continuer à recevoir leur salaire normalement. Pour les divers employés de chaque équipe/salle, la situation reste plus floue.

