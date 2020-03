Draymond Green : « C’est dingue […] Je pense à tous les gens qui n’ont pas forcément accès aux soins de santé »

Et maintenant ? C’est un peu la question que se pose tous les joueurs NBA depuis l’annonce de la suspension de la saison en raison de l’épidémie de coronavirus. Dans une interview réalisée par téléphone avec The Athletic peu de temps avant de se rendre à une réunion d’informations avec son équipe, Draymond Green a réagi à la nouvelle.

« C’est dingue. Ça fait partie de ces choses que tu as du mal à réaliser tout de suite. Ce qui s’est passé avec le Jazz, ça met tout le monde sur ses gardes. Tu te dis : ‘Ça ne va pas m’arriver, ça ne va pas m’arriver, ça ne peut pas m’arriver’. Et puis ça arrive à quelqu’un qui est dans le même domaine que toi. Quelqu’un avec qui tu es sur le terrain 4 fois par an, et tu joues contre des joueurs contre qui il a joué. Honnêtement, je pense à tous les gens qui n’ont pas forcément accès aux soins de santé ou suffisamment d’argent pour traverser ça et qui pourraient être affectés. » Draymond Green