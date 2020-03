Nikola Vucevic monte au créneau pour défendre DJ Augustin, critiqué par les fans du Magic

Comme pour beaucoup d’équipes, les réseaux sociaux occupent une place importante pour communiquer avec les fans. Pour le bon, comme pour le moins bon. Lors d’une séance de questions / réponses avec les supports du Magic, le pivot Nikola Vucevic a vu passer une question qui concernait son coéquipier D.J Augustin. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’était pas tendre avec le meneur du Magic. L’internaute demandait : « Pourquoi DJ Augustin continue-t-il d’avoir des minutes alors qu’il est de loin le joueur le plus mauvais du Magic ? »

Ni une ni deux, le pivot a condamné ce genre d’attitude.

« J’ai vu que Josh avait fait un question/réponse avec les fans, et tous étaient sur D.J à dire des choses stupides. Ils ne savent pas. Ils disent juste des trucs débiles. Ils disaient des trucs qui n’ont pas de sens en l’appelant ‘le pire joueur’. En tant que ‘vrai fan’ du Magic, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Franchement, ça m’énerve parce que je connais DJ, à quel point il s’investit, à quel point il est professionnel et il donne à l’équipe. » Nikola Vucevic

Entre temps, le meneur a marqué 24 points contre les Rockets, en étant le meilleur marqueur de son équipe. The Athletic est allé interroger l’auteur de la question, Keanu Kargar, un jeune lycéen de 17 ans, pour qu’il puisse s’exprimer à ce sujet.

« Je crois que ce que j’ai dit peut être un peu biaisé vu les derniers résultats. Quand D.J est en pleine forme, il est le second meilleur joueur du banc derrière Terrence Ross. Je pense que cette saison, il a été terne. L’ensemble de ces stats et de ses pourcentages ont chuté, particulièrement à 3-points. Il est également un peu passif défensivement. Je suis d’accord avec Nikola que ce n’est pas quelque chose à dire en tant que fan du Magic. Mais en traitant chaque joueur équitablement, le D.J de cette saison est une faiblesse pour l’équipe, même en venant du banc. Même si je regarde juste les matchs, c’est facile de voir que nos runs offensifs sont plus fluides avec Markelle Fultz. D.J est un super mentor pour Markelle et il est très important pour l’équipe, mais personnellement je pense qu’il ne devrait pas jouer tant qu’il n’est pas en pleine forme. » Keanu Kargar