Joe Lacob : « L’impact économique de tout ça va être monumental »

Le coronavirus est au centre de toutes les discussions en NBA. Au niveau des propriétaires des franchises, ce sont également les pertes économiques qui effraient. Le propriétaire des Warriors, Joe Lacob s’est exprimé à ce sujet.

« Honnêtement, nous ne savons pas encore. Mais l’impact économique de tout ça va être monumental. Nous venons de perdre pratiquement tous nos revenus à court terme. Mais de grosses dépenses ne seront pas faites non plus. Je pense surtout à ces employés à temps partiel, ces chauffeurs Uber et toutes les personnes dans le secteur du service qui gagnent leur vie avec des événements comme les nôtres. Tellement de petites entreprises dans la ville de San Francisco vont être impactées par cette série d’événements. Quand les politiciens ou les départements de santé prennent des décisions, qu’elles soient appropriées ou non, cela a des conséquences inattendues. J’ai évidemment conscience qu’ils essayent de protéger la population, mais ça a des conséquences. » Joe Lacob