Les salariés des Nets seront aussi indemnisés durant la suspension de la NBA

La suspension de la saison n’empêche pas seulement les joueurs de fouler les parquets. Elle met également à l’arrêt tous les « à côtés » de la NBA et notamment toutes les personnes qui travaillent dans les salles.

Plus tôt dans la journée, on apprenait que Kevin Love avait été le premier à effectuer un don pour soutenir le personnel des Cavaliers, alors que Mark Cuban avait déjà affiché sa volonté de soutenir financièrement les salariés des Mavs. Anthony Puccio du Nets Daily nous apprend que le propriétaire des Nets, Joe Tsai, a décidé de suivre la voie du propriétaire texan puisqu’il a va lui aussi rémunérer l’ensemble du personnel des Nets durant cette suspension.

Une décision qu’il serait bon de généraliser à l’ensemble des franchises.

Tsai joins Cuban in planning to compensate per diem arena staff. Kevin Love shared a generous donation. Correct me if there are others…

This is so important. Spoke with ushers/security from Barclays & several said how they need this to make ends meet. https://t.co/nEnp1lXDLA

— Anthony Puccio (@APOOCH) March 13, 2020