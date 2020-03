Pas de Draft Combine pour LaMelo Ball ? LaVar : « Il a déjà fait assez ses preuves sur les parquets »

La draft NBA n’est que dans quelques mois (25 juin, si elle n’est pas repoussée) mais LaVar Ball commence déjà à annoncer que son fils LaMelo, qu’il voit comme le futur numéro 1 de la draft, ne participera sans doute pas au Draft Combine.

« Je ne sais pas s’il participera au Draft Combine parce que je pense qu’il en a montré assez. Il a déjà fait assez ses preuves sur les parquets. Maintenant il faut juste qu’il trouve une bonne équipe en fait, avec un bon coach qui croit en lui. C’est ça le principal. »

En effet, vu ce qu’il a montré en Australie, où il a fait exploser sa cote, on ne voit pas l’intérêt pour lui de participer au Draft Combine et le seul risque serait de voir sa cote baisser.

Même si sa saison a été écourtée en raison d’une contusion osseuse au pied, puis sa décision de ne pas reprendre et de se préparer de son côté pour la draft, il a réussi son pari australien. Il a joué 12 matchs avec deux triple doubles et des moyennes de 17 points (38% aux tirs), 7,6 rebonds et 6,8 passes décisives. Suffisant pour être le futur premier choix ? Rendez-vous en juin.

Via Forbes